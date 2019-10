Les ventes mondiales de smartphone en légère hausse après deux ans de baisse

Les ventes mondiales de smartphones ont légèrement progressé au troisième trimestre 2019, une première en deux ans, selon une étude.

Les achats de smartphones ont augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier, avec 366 millions d'appareils vendus, d'après le cabinet Strategy Analytics.

Le fabricant sud-coréen Samsung reste numéro un mondial de cette industrie, le Chinois Huawei conserve sa deuxième place malgré des sanctions américaines et Apple complète le podium, toujours selon Strategy Analystics.

"Le demande mondiale en smartphones est remontée grâce à une forte concurrence des prix chez les vendeurs et à des innovations telles que des écrans plus grands et le réseau 5G", a indiqué Linda Sui, analyste pour le cabinet.

Samsung a consolidé sa position de leader mondial en gonflant ses ventes de 18% au dernier trimestre, avec 78 millions d'appareils écoulés, et en établissant ses parts de marché à 21,3%.

Huawei a surpris en vendant 66 millions d'appareils (+29%), s'accaparant 18,2% des parts de marché malgré des sanctions imposées par Washington qui pourraient rendre plus difficile l'accès à des technologies et des composants cruciaux.

L'entreprise chinoise, dont le dernier smartphone haut de gamme lancé en septembre est dépourvu des applications Google, a gagné du terrain sur son marché national, selon Strategy Analytics.

L'étude affirme que les ventes d'iPhone ont, elles, baissé de 3% par rapport à l'année dernière, Apple ayant vendu 45,6 millions d'appareils et occupant 12,4% de parts de marché.

La marque à la pomme, qui a fait part de ses résultats trimestriels mercredi, n'a pas donné ses propres chiffres sur le nombre d'iPhones écoulés dans le monde, mais a indiqué que les recettes liées à la vente de son célèbre smartphone étaient en recul de 9,3%.

"Malgré un léger déclin, cela a été la meilleure performance de croissance depuis l'an dernier", a commenté l'analyste Woody Oh.

"Nous pensons qu'Apple se stabilise grâce à un iPhone 11 moins cher et une demande plus robuste en Asie et aux Etats-Unis", a-t-il poursuivi.

D'après l'étude, les Chinois Xiaomi (9% de parts de marché) et Oppo (8%) arrivent en quatrième et cinquième positions.

D'autres vendeurs, dont les noms ne sont pas mentionnés, se partagent les 31% de parts de marché restantes, selon Strategy Analytics.