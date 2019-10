La F1 va changer de visage en 2021

Le nouveau règlement de la Formule 1 a été adopté à l'unanimité par le Conseil sportif mondial et vise à rendre les courses plus disputées et les voitures plus simples tout en limitant les coûts, ont annoncé ses responsables jeudi.

A compter de la saison 2021, les écuries ne pourront plus dépenser plus de 175 millions de dollars par an pour le développement de leurs monoplaces dont l'aérodynamisme sera simplifié pour leur permettre de se suivre plus facilement pour se dépasser.

Ce nouveau règlement, qui était en discussion depuis plus de deux ans, vise "à rendre notre sport plus durable et plus sûr", a affirmé Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). "La F1 sera moins complexe et plus facile à comprendre", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que c'est la première fois qu'un volet financier est ajouté aux règles régissant la F1 et qui étaient précédemment connu sous le nom "d'accords Concorde".

Chase Carey qui représente la FOM, le promoteur de la F1, a souligné que le but était de faire en sorte que les voitures soient "davantage capables de se battre sur la piste", alors que les courses de F1 se résument souvent actuellement à des processions dont l'issue dépend des stratégies de changements de pneus.

Les responsables techniques de la F1, Nicolas Tombazis (FIA) et Ross Brawn (FOM), ont reconnu que ces nouvelles règles allaient toutefois ralentir les voitures de l'ordre de 3 à 3,5 secondes au tour pour les ramener à leur niveau de 2016.

Concernant l'acceptation de ces nouvelles dispositions par les écuries de F1 (dix actuellement), Jean Todt a estimé que "tout le monde doit s'engager aussi vite que possible". Chase Carey a souligné qu'elles "ne demandent pas à être signées" par les écuries. "Ce sont les règles qui seront en place en 2021", a-t-il affirmé.