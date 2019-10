Ce sera l'un des dossiers brûlants du prochain gouvernement: où en est la liste des métiers pénibles?

Ce sera l'un des dossiers chauds à traiter pour le prochain gouvernement fédéral : la réforme des pensions, et surtout l'adoption d'une liste des "métiers pénibles". Il s'agit de ces professions pour lesquelles les travailleurs pourront bénéficier d'avantages en matière de retraites. Alors où en est-on? Sait-on déjà qui sera concerné ? Eléments de réponse.

Tout a commencé il y a 4 ans: le gouvernement a repoussé l’âge de la retraite à 67 ans pour 2030. Le dossier pénibilité des métiers a été ouvert en même temps.

En mai dernier, les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus concernant le secteur public. "Il y a un accord sur la détermination des critères de pénibilité, sur un projet de loi cadre, et sur une liste des métiers pénibles, qui bénéficieraient donc d'une reconnaissance de pénibilité. On a eu un accord de deux syndicats sur trois et un accord de gouvernement", explique le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine.

C'est plus compliqué dans le privé...

Ceux qui exercent des métiers reconnus comme pénibles pourront prendre leur retraite plus tôt ou continuer à travailler et toucher une pension plus conséquente. Mais ça coince dans le secteur privé. "Pour le secteur privé, les choses sont un petit peu plus compliquées, puisque là il faut des accords entre employeurs et syndicats, dans les entreprises et dans les secteurs. Là nous n'avons pas encore réussi à trouver une solution dans le cadre de cette concertation sociale", indique Daniel Bacquelaine.

Pour pouvoir poursuivre cette réforme, il faudra attendre la formation d’un nouveau gouvernement.