Equateur: deux nouvelles espèces de geckos identifiées aux Galapagos

(Belga) Deux nouvelles espèces de geckos ont été découvertes par des scientifiques dans l'archipel des Galapagos, a annoncé jeudi la direction de cette réserve naturelle située à 1.000 km de la côte équatorienne.

"Deux nouvelles espèces de geckos ont été identifiées sur deux volcans de l'île Isabela", a indiqué dans un communiqué le Parc national des Galapagos (PNG), dont la faune et la fore sont uniques au monde. L'un des sauriens, nommé Phyllodactylus andysabini, a été localisé sur les flancs du volcan Wolf et l'autre, appelé Phyllodactylus simpsoni, sur le volcan Darwin. Mais cette dernière espèce s'est étendue sur toute l'île Isabela et est même passée sur celle de Fernandina. Selon la même source, les deux lézards ont été identifiés par un groupe de scientifiques des organisations américaines Tropical Herping (TH) et Galapagos Conservancy, ainsi que du PNG. Les résultats de leurs investigations, ainsi que la description de 56 autres espèces endémiques de l'archipel, apparaissent dans un livre "reptiles des Galapagos" paru vendredi sur l'île Santa Cruz. Ces études, basées sur des données génétiques, ont permis d'établir que ces deux geckos n'avaient pas été identifiés jusque là et "expliquent comment les espèces ont colonisé chaque île, depuis combien de temps et à quel point elles sont liées entre elles", a déclaré Lucas Bustamante, co-auteur de l'ouvrage et membre de Tropical Herping. "Il s'agit sûrement de l'archipel le plus étudié du monde, mais il continue à nous surprendre avec de nouvelles découvertes chaque jour", a souligné pour sa part le directeur du parc, Jorge Carrion. Les Galapagos, dont le nom évoque les exceptionnelles tortues géantes qui peuplent ces îles de l'océan Pacifique, appartiennent à la réserve de la biosphère et ont servi au naturaliste anglais Charles Darwin à développer sa théorie sur l'évolution des espèces. (Belga)