Iran: Washington renforce ses sanctions, cible le secteur du bâtiment

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi un renforcement ciblé de leurs sanctions contre l'Iran, en visant le secteur du bâtiment que Washington a déclaré lié aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo "poursuit les restrictions à l'encontre du programme nucléaire du régime iranien", a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'Etat américain, Morgan Ortagus. Deux séries de décisions entraînant des sanctions ont été annoncées: "l'une identifiant le secteur du bâtiment iranien comme étant contrôlé directement et indirectement par les Gardiens de la Révolution islamique", et l'autre liant des matériaux jugés stratégiques aux "programmes nucléaire, balistique ou militaire" de Téhéran. Avec ces décisions, les Etats-Unis auront la possibilité "d'empêcher l'Iran d'acquérir des matériaux stratégiques pour les Gardiens de la Révolution, son secteur du bâtiment et ses programmes de prolifération", poursuit le communiqué. L'objectif affiché est de retarder ou de compliquer la volonté supposée de l'Iran de se réarmer ou de reconsolider son secteur nucléaire. Washington s'est unilatéralement retiré en 2018 de l'accord international encadrant le programme nucléaire iranien et a rétabli de lourdes mesures coercitives contre l'économie iranienne.