Pakistan: premières funérailles des victimes du train incendié

(Belga) Le Pakistan a commencé tôt vendredi à ensevelir les premières victimes du dramatique incendie d'un train de passagers qui a coûté la vie à au moins 74 personnes jeudi, alors que des dizaines de familles attendaient dans l'angoisse des nouvelles des disparus.

L'incendie, qui s'est déclaré jeudi matin à bord d'un train de passagers dans la province du Pendjab (centre), a choqué le pays, où les accidents ferroviaires sont pourtant fréquents. Il a été attribué par les autorités à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz, alors que des passagers se préparaient un repas à bord du train. La plupart des victimes sont des pèlerins du sud du pays qui se rendaient à un grand rassemblement religieux annuel à Raiwind, près de Lahore (Est). Le train était en marche lorsque le feu s'est déclaré et plusieurs personnes ont péri ou se sont blessées à la tête en sautant du train en mouvement. Trois wagons bondés ont été entièrement ravagés par les flammes et de nombreux corps sont carbonisés au point d'être méconnaissables, selon les autorités. La ville de Mirpurkhas, dans le sud du pays, a été particulièrement affectée par la tragédie. Sur les quelque 74 personnes parties de cette ville pour participer au rassemblement religieux, huit sont confirmées avoir péri, 24 ont été blessées et au moins 40 sont toujours portés disparues, a indiqué le commissaire adjoint de la ville, Attaullah Shah. Les corps des premières victimes de l'accident étaient ramenés en ville par ambulance pour y être enterrés. "Malheureusement, les autres ne pourront être identifiés qu'après des tests ADN, qui prendront au moins quatre semaines", a-t-il ajouté, précisant que les autorités avaient pris des mesures pour faciliter les prélèvements pour les familles. (Belga)