Plus de cigarette avec le café, fin de l'exception autrichienne

(Belga) C'en est fini d'une exception autrichienne: les fumeurs ne peuvent plus "en griller une" dans les cafés et restaurants du pays, contraints de bannir la cigarette à partir de vendredi en vertu d'une législation anti-tabac qui a mis des années à s'imposer.

L'Autriche est l'un des derniers pays européens à interdire la cigarette dans les établissements de restauration, alors que près d'un quart de la population du pays de 8,8 millions d'habitants est fumeur, au-dessus de la moyenne européenne (18%). Pour l'entrée en vigueur de la mesure, à minuit, plusieurs bars de Vienne avaient organisé des "soirées dernière clope", certains allant même jusqu'à offrir des cigarettes à volonté. En juillet, le parlement avait fini par voter une loi anti-tabac restrictive puisqu'elle proscrit la consommation de tabac dans les établissement de moins de 50m2, qui pouvaient jusqu'ici être entièrement fumeurs. Les espaces fumeurs séparés dont pouvaient se doter cafés et restaurants doivent également être supprimés. Seule la formation d'extrême droite FPÖ s'est opposée à cette mesure, adoptée après que le parti a dû quitter le gouvernement, en mai, à la suite d'un scandale de corruption. Avant cela, le FPÖ avait forcé son allié conservateur Sebastian Kurz à renoncer à l'interdiction du tabac. Une pétition signée par près de 900.000 personnes réclamait au contraire que l'Autriche cesse d'être "le cendrier de l'Europe". En se présentant comme celui qui défend "la liberté de fumer", le FPÖ s'inscrivait dans une longue tradition. L'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse avait instauré un monopole du tabac dès 1764, qui ne sera totalement brisé qu'en... 2001, lorsque le gouvernement a privatisé l'entreprise Austria Tabak, l'un des fleurons de son industrie, resté leader du marché jusqu'en 2016. La dernière usine de fabrication de cigarettes n'a fermé qu'en 2011 et ses employés se sont longtemps montrés fiers de fumer "Made in Austria", avec des marques locales comme "Memphis" ou "Smart". Le paquet coûte encore en moyenne 5 euros à Vienne, un prix nettement plus bas que dans la majorité des pays d'Europe. L'Autriche est le seul parmi 35 pays de l'OCDE où la proportion de fumeurs n'a pas baissé depuis les années 1970 et la part de fumeuses y est la plus élevée de toute l'UE. Selon un expert autrichien en santé et tabacologie, la loi devrait épargner 623 hospitalisations dès la première semaine de son entrée en vigueur. Le nombre des infarctus devrait par la suite diminuer de 15% et celui des inflammations respiratoires de 24%. (Belga)