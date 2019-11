Youri Tielemans nominé pour le titre de Joueur du mois en Premier League

(Belga) Youri Tielemans est un des six joueurs nommés pour pour titre de Joueur du mois en Premier League. Le Diable Rouge de Leicester City figure dans cette liste aux côtés de son coéquipier Jamie Verdy, d'Ilkay Gundogan (Manchester City), Willian (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa) et Dean Henderson (Sheffield United).

Tielemans, 22 ans, a joué trois matches avec Leicester en octobre et a marqué contre Burnley (2-1) et Southampton (0-9). Il a aussi donné un assist face aux Saints. Le vainqueur est élu par le public, les capitaines des 20 clubs de Premier League et un panel d'experts. Le nom du lauréat sera dévoilé le 4 novembre à 17h00. Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre 2016 et septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars 2017) sont jusqu'à présents les Belges élus Joueur du mois en Premier League. (Belga)