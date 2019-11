Nouvelle coupure de courant dans la Botte du Hainaut

(Belga) Une coupure de courant touchait la Botte du Hainaut, et singulièrement la commune de Beaumont, vendredi en début de soirée, a constaté sur place l'agence Belga. L'information a été confirmée par le bourgmestre de la commune.

"Il semble que le problème est situé au niveau d'une cabine électrique", indique Bruno Lambert, précisant que des responsables du gestionnaire de réseau de distribution AIESH et du gestionnaire du réseau haute tension Elia sont au courant et à pied d'oeuvre pour résoudre le problème. La panne, qui a commencé vers 17h, touche l'ensemble de la commune de Beaumont (environ 7.000 habitants) ainsi qu'une partie des communes de Froidchapelle et Sivry-Rance, selon M. Lambert. Le courant semblait toutefois revenir petit à petit dans la soirée. C'est la seconde panne d'électricité dans la région en moins d'une semaine, après un problème similaire survenu lundi. (Belga)