DPG Media doit davantage rémunérer des pigistes néerlandais

(Belga) Le groupe médias DPG Media se voit contraint par la justice d'augmenter fortement la rémunération de journalistes pigistes néerlandais. L'association néerlandaise des journalistes (NVJ) parle d'un "jugement historique".

Deux journalistes free-lances avaient saisi la justice contre le groupe belge, également actif aux Pays-Bas, car ils s'estimaient sous-payés pour leurs missions. Le juge les a suivis et a décrété que les tarifs appliqués n'étaient pas équitables. Il a décidé dans la foulée de les augmenter de 50%, à 21 centimes le mot et 65 euros la photo. "C'est un jugement historique qui a des conséquences pour tous les journalistes et photographes indépendants dans tous les Pays-Bas", s'est réjouie la NVJ, qui veut se mettre autour de la table avec tous les médias néerlandais pour obtenir de meilleures rémunérations pour les pigistes. Les free-lances ont fait valoir une loi néerlandaise sur les droits d'auteurs qui stipule que les pigistes ont droit à une "juste indemnité". Le juge a mis des chiffres derrière ce concept en tenant compte de ce que les journalistes salariés touchent pour le même travail. (Belga)