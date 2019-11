A la rencontre des métiers pénibles: nous avons suivi le rythme effréné de David, éboueur en région liégeoise

Ce sera l'un des dossiers chauds du prochain gouvernement: la liste des métiers pénibles liée à la réforme des retraites.

Tout a commencé il y a 4 ans: le gouvernement a repoussé l’âge de la retraite à 67 ans pour 2030. Le dossier pénibilité des métiers a été ouvert en même temps. Ceux qui exercent des métiers reconnus comme pénibles pourront prendre leur retraite plus tôt ou continuer à travailler et toucher une pension plus conséquente. Un accord a été touché pour le secteur public, mais ça coince dans le secteur privé.

Pour mieux comprendre la pénibilité de ces métiers, RTL INFO est parti à la rencontre de certains de ces travailleurs. Nous poursuivons ce vendredi avec les éboueurs. David, 35 ans, nous donne un aperçu de son métier de "chargeur", c'est le nouveau terme utilisé, en région liégeoise. Nous l'avons suivi durant une journée, au rythme des odeurs, du danger et de l'urgence. Un reportage "au pas de course".