Une personne tuée et 4 blessés graves dans un accident de la route à Merbes-Sainte-Marie

(Belga) Un accident frontal impliquant deux véhicules s'est produit vendredi vers 17h00 sur la N55 à Merbes-Sainte-Marie (Merbes-le-Château, province de Hainaut). Une conductrice a perdu la vie et quatre autres personnes ont été gravement blessées, confirment les secours.

Pour une raison inconnue, une Dacia Sandero et une Citroën Berlingo sont entrées frontalement en collision. Selon SudPresse, l'un des véhicules impliqués dans l'accident a tenté de doubler une autre voiture avant le choc. La conductrice de la Dacia Sandero est décédée et sa passagère gravement blessée. Les trois occupants de la Citroën Berlingo, un couple et leur enfant, sont également grièvement blessés. Cinq ambulances et deux SMUR se sont rendus sur les lieux, précise SudPresse. La route a été fermée à la circulation. (Belga)