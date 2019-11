La fille de Pierre Eloy, Pascale, émet des doutes sur les circonstances du décès de son père

Pascale, l'une des filles de Pierre Eloy - l'octogénaire qui avait disparu du côté de Spa le 19 septembre dernier et retrouvé sans vie dans les Fagnes 6 jours plus tard - émet des doutes sur la version des autorités quant au décès de son père. Elle a posté sur Facebook plusieurs photos accompagnées de messages. "Nous avons été revoir l'endroit où ils auraient trouvé papa. Il était à trois mètres d'une petite clôture au-dessus de laquelle nous sommes passés facilement. Par contre, impossible de passer en dessous, donc sa plaie à la tête ne peut être expliquée par un passage dessous. Même une taupe ne pourrait passer dessous", explique-t-elle.



©Facebook - Pascale Eloy

Pascale Eloy juge que la proximité avec de nombreux endroits fréquentés ne colle pas avec la découverte du corps de son père. "Il y a plusieurs cabanes de chasseurs à proximité, à 20 mètres. Il aurait plutôt été se cacher là. Avec l'ouverture de la chasse, je ne comprends pas comment les nombreux chasseurs ne l'auraient pas vu. Il était à 50 mètres du chemin par où tous les ouvriers forestiers ont passé toute la semaine. Tout cela semble improbable."



©Facebook - Pascale Eloy

Autre détail troublant pour Pascale Eloy, l'état des chaussures de son papa lors de la découverte du corps: "...Et ses chaussures blanches sont impeccablement propres, nous les avons récupérées avec ses vêtements. C'est tout à fait impossible. L'hélicoptère l'aurait vu, les ouvriers, les chasseurs et nous aussi. Nous sommes passés par là. Que s'est-il vraiment passé ? Aidez-nous afin de connaitre enfin la vérité. Merci."

C'est honteux

Un temps, Pascale Eloy avait publié des photos du corps de son père avant de les dépublier du réseau social: "Je veux que tout le monde sache. C’est difficile de voir ces photos mais c’est ce que papa, un homme bon et empathique a subi à cause de l’indifférence des autorités. Que celui qui ne veut pas voir, ne regarde pas mais il faut la vérité pour papa. Nous y avons droit, il y a droit. Il ne devait pas agoniser de la sorte. C’est honteux."

Pour rappel, le corps sans vie de Pierre Eloy avait été retrouvé dans les Fagnes après six jours d'enquête et de recherches. Le corps avait été retrouvé à proximité de la Baraque Michel. L'octogénaire avait quitté le centre de convalescence de Nivezé le 19 septembre dernier. Après un contact téléphonique avec sa fille, à qui il avait expliqué être perdu, l'homme n'avait plus donné signe de vie. De nombreux bénévoles avaient pris part aux recherches dans l'espoir de retrouver Pierre Eloy vivant.