Blankenberge: cinq habitants d'un immeuble évacués en raison d'un incendie

Un incendie qui s'est déclaré samedi matin dans un immeuble à appartements de Blankenberge a conduit à l'évacuation de cinq habitants, dont deux enfants. Ils ont été transportés à l'hôpital pour y être examinés, précise le parquet de Flandre occidentale.



Le feu a pris vers 6h30 dans la cave du bâtiment situé à l'angle des rues Conscience et Haelen. Un épais rideau de fumée visible depuis l'extérieur s'est rapidement formé. Les cinq occupants, dont une mère et deux enfants, ont dû être évacués par la fenêtre. Trois appartements de l'immeuble sont actuellement inhabitables en raison des fumées. La cause du sinistre n'est pas encore connue. Le parquet a désigné un expert.