Dix blessés dans un accident de la circulation à Verlaine

Un accident entre une voiture et une camionnette a fait dix blessés à Chapon-Seraing, dans la commune de Verlaine, aux alentours de 11h samedi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hebsaye.





La camionnette transportait neuf personnes et seul un conducteur était présent dans la voiture accidentée. Toutes les personnes ont été prises en charge par les secours. Plusieurs ambulances et la police se sont rendues sur place. Les autorités ont reçu le renfort de l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Deux personnes sérieusement blessées ont été emmenées au CHU de Liège mais leurs jours ne sont pas en danger.