L'Ukrainienne Elina Svitolina défendra son titre en finale du Masters

L'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 8), 25 ans, qui a éliminé en demi-finale la Suissesse Belinda Bencic (WTA 7) sur abandon de cette dernière, blessée à l'adducteur droit, samedi en Chine, défendra son titre en finale du Masters féminin disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars, dimanche à Shenzhen.

Svitolina, toujours invaincue (4 victoires en 4 matches) dans ce tournoi de fin d'année réunissant les huit joueuses les mieux classées de la saison, menait 5-7, 6-3, 4-1 quand son adversaire a abandonné. Elle s'était mise à pleurer après la perte de son service dès le deuxième jeu de cette troisième manche. Qualifiée in extremis pour ces Finales de la WTA grâce à sa victoire au tournoi de Moscou, Bencic avait déjà fait appel à la kiné avant le dernier jeu du premier set, puis encore en cours de deuxième manche. Svitolina tentera dimanche de remporter son quinzième titre WTA, le premier cette saison. Elle n'a encore gagné aucun grand chelem, mais était demi-finaliste contre Simona Halep à Wimbledon, et contre Serena Williams à Flushing Meadows, cette année. Elle sera opposée en finale à la gagnante de la seconde demi-finale, beaucoup plus relevée entre l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale et la Tchèque Karolina Pliskova, sa dauphine.