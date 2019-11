Découverte d'un corps sans vie à Bouffioulx: la victime a été identifiée

(Belga) Le corps sans vie découvert vendredi en début de soirée dans le coffre d'un véhicule à Bouffioulx est celui d'Aurélie Montchery, née en 1988, a indiqué samedi le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudpresse. L'auteur présumé du meurtre est toujours en fuite. Vendredi vers 18h00, le corps sans vie de la victime a été découvert dans une allée de garage à Bouffioulx. Il pourrait s'agir d'une séparation houleuse entre le suspect et la victime, selon le parquet.

La victime se trouvait dans le coffre d'une Seat noire stationnée dans une allée de garage de la rue Emile Vandervelde. Le parquet de Charleroi et le laboratoire se sont rendus sur place, afin de ratisser les lieux à la recherche d'un éventuel indice. Selon les premiers éléments à disposition du parquet, l'auteur présumé des faits ne s'est pas rendu aux autorités policières. C'est une connaissance du suspect qui a alerté la police. Cette personne a été avisée du passage à l'acte de son ami et, sur base des indications qu'il a reçues, l'homme a guidé les policiers vers l'endroit où le corps a été découvert. Le parquet de Charleroi a également confirmé que le suspect était toujours en fuite et qu'il est activement recherché par la police. Il semblerait, toujours selon le parquet, que le meurtre ait été commis dans un houleux contexte de séparation entre l'auteur présumé et la victime. Il pourrait s'agir d'une rencontre qui aurait mal tourné. Le juge Laffineur a été saisi de l'affaire et le dossier a été mis à l'instruction. (Belga)