L'indépendance de l'Ecosse est "à portée de main" selon la Première ministre écossaise

(Belga) L'indépendance de l'Ecosse est à "portée de main", a déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon devant des milliers de manifestants, environ 20.000 selon les estimations, rassemblés à Glasgow samedi pour exiger un nouveau référendum sur ce sujet.

"Les élections législatives que nous avons le 12 décembre sont les élections les plus importantes de notre époque pour l'Ecosse. L'avenir de notre pays est en jeu", a déclaré la cheffe du parti indépendantiste SNP devant les manifestants qui agitaient des drapeaux écossais bleus et blancs. La perspective d'une Ecosse indépendante "est à portée de main", a-t-elle martelé, appelant les électeurs à se mobiliser en votant pour son parti lors du prochain scrutin. Nicola Sturgeon veut organiser un référendum sur l'indépendance en 2020, estimant que le Brexit a changé la donne depuis la victoire du "non", à 55%, à un départ de l'Ecosse du Royaume-Uni lors d'un précédent référendum en 2014. Ce scrutin "doit se produire l'an prochain et nous nous préparons", a-t-elle déclaré le mois dernier au congrès du SNP, à Aberdeen. Elle compte demander le feu vert du gouvernement britannique d'ici Noël. Downing Street est opposé à une nouvelle consultation populaire, estimant que les Ecossais ont déjà été consultés il y a cinq ans et qu'il s'agissait d'un "événement unique, organisé une fois par génération". Toutefois le Brexit est intervenu entre temps, plaide Nicola Sturgeon. En 2014, l'un des arguments en faveur du maintien de l'Ecosse dans le Royaume-Uni était qu'en cas de scission, cette nation perdrait les avantages de l'appartenance à l'Union européenne. Et deux ans plus tard, au référendum de juin 2016 sur le Brexit, 62% des Ecossais se sont opposés au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les élections législatives approchant, Nicola Sturgeon tente de galvaniser ses troupes. Le rassemblement pro indépendance de samedi était le premier auquel elle a participé depuis la campagne du référendum de 2014. Elle espère aussi qu'en cas de victoire électorale du Labour, principal parti d'opposition au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre soutienne son projet de second référendum. Mais le chef du Labour, Jeremy Corbyn a douché ses espoirs, en déclarant qu'une nouvelle consultation populaire n'était "ni nécessaire ni souhaitable". (Belga)