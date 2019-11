Formation fédérale - Joachim Coens (CD&V) plaide pour un gouvernement de technocrates

(Belga) "Ca a assez duré. Si les partis politiques sont incapables de former un gouvernement, laissons cette tâche à d'autres, à des experts", a défendu Joachim Coens, candidat à la présidence du CD&V, samedi dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Le bourgmestre de Damme et patron du port de Zeebrugge s'impatiente. "Les élections du 26 mai sont terminées depuis plus de cinq mois, cela fait presque 11 mois que le gouvernement Michel est tombé et personne, pas même le Roi sans doute, ne sait comment continuer lundi." Joachim Coens plaide donc pour un changement de cap. "Le gouvernement précédent envisageait un déficit budgétaire d'un milliard en 2020. Ce pourrait toutefois être 12 milliards. Ce n'est pas sérieux. Quel citoyen, quelle entreprise veut encore placer son destin entre les mains de personnes qui refusent de décider, de travailler ensemble? Ce pays a besoin d'un gouvernement. Et d'un budget digne de ce nom. Si les partis ne réussissent plus, d'autres doivent s'en charger", estime M. Coens. Si aucun gouvernement n'est formé d'ici le 1er janvier 2020, un gouvernement technique d'une dizaine d'experts, issus du monde académique, administratif et de l'entreprise, doit être composé, selon le bourgmestre de Damme. "Comme en Italie, en pleine crise financière de 2011, lorsque Mario Monti, qui avait été deux fois commissaire européen, a mis sur pied un gouvernement de spécialistes, de technocrates, qui a ramené la stabilité. La Belgique en est là. C'est ça ou de nouvelles élections, mais celles-ci ne résoudraient rien", a-t-il conclu. (Belga)