Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, permet à l'Inter de s'emparer de la tête du championnat

Romelu Lukaku s'est hissé en sauveur de l'Inter Milan samedi à Bologne (1-2) lors de la onzième journée de Serie A. Les Intéristes, pourtant menés au score jusqu'à un quart d'heure du terme, s'en sont remis à un doublé du Diable Rouge dont le but décisif sur penalty est tombé dans le temps additionnel (90e+1). L'Inter est désormais en tête du championnat avec 28 points et met la pression sur la Juventus (2e, 26 pts) qui se déplace ce samedi soir au Torino pour le 'Derby della Molle'.

Le plan tendu par Bologne semblait avoir fonctionné jusqu'à 15 minutes du terme de la rencontre. En plus de contenir les offensives milanaises, l'équipe locale parvenait à ouvrir le score à une minute de l'heure de jeu via Roberto Soriano (59). Mais c'était sans compter sur Romelu Lukaku. Le Diable Rouge égalisait tout d'abord à la limite du hors-jeu dans le petit rectangle (75e) avant d'offrir à son équipe les trois points sur penalty dans les ultimes secondes de la rencontre (90e+1). Lukaku porte désormais son compteur à neuf buts dont six lors des quatre derniers matchs.