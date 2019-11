Les Belges à l'étranger - Chelsea et Batshuayi l'emportent à Watford et s'emparent de la troisième place

(Belga) En attendant le déplacement de Leicester (4e, 20 pts), avec Youri Tielemans et Dennis Praet, à Crystal Palace ce dimanche (15h00), Chelsea (3e, 23 pts) s'est emparé seul de la troisième place en l'emportant sur la pelouse de la lanterne rouge Watford samedi (1-2) lors de la onzième journée de Premier League. Les 'Blues' ont fait monter au jeu Michy Batshuayi à deux minutes du terme du temps réglementaire alors que l'équipe locale (20e, 5 pts) alignait au sein de sa défense Christian Kabasele.

Chelsea a rapidement pris l'avantage dans cette rencontre grâce à Abraham après seulement cinq minutes de jeu. Les Londoniens ont ensuite doublé la mise à la 55e via Pulisic avant que Watford ne réduise la marque sur penalty par l'intermédiaire de Deulofeu (79e). - Bundesliga - L'Union s'est imposé sur le fil face à l'Hertha, avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio toute la rencontre, à domicile (1-0) dans le derby de Berlin lors de la dixième journée du championnat d'Allemagne. Polter a inscrit le seul but du match sur penalty dans le temps additionnel (90+1). Avec cette défaite, le Hertha est onzième avec onze points. - Eredivisie - Le RKC Waalwijk, avec Hannes Delcroix toute la rencontre ainsi que Lennerd Daneels et Anas Tahiri sur le banc, a obtenu sa toute première victoire de la saison à domicile (2-0) face à Heracles, avec Cyriel Dessers pendant les 90 minutes et Dario Van den Buijs sur le banc, lors de la douzième journée du championnat des Pays-Bas. Sow (11) a ouvert le score avant que Vermeulen ne double la mise en toute fin de rencontre (90+5). Le RKC, 4 points, est toujours bon dernier au classement. Heracles, 18 unités, est septième.