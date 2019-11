Le Sommet de l'ASEAN à Bangkok se penche sur le libre échange régional

(Belga) L'accord de libre échange régional, baptisé Partenariat économique intégral régional (ou RCEP selon l'acronyme anglais) doit faire l'objet de discussions au cours du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Bangkok dimanche.

La Chine a veillé à sécuriser cet accord qui une fois en place devrait couvrir un tiers du commerce mondial et inclure près de la moitié de la population du globe. Le projet réunit les 10 membres de l'Asean (Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Vietnam, Laos, Birmanie et Cambodge) ainsi que la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La perspective de ce deal, lancé en 2012 et appuyé par Pékin, est monté en puissance après le retrait des USA par le président américain du Traité de libre-échange transpacifique (TPP)liant 12 pays. Ce partenariat s'inscrit comme une réponse à l'unilatéralisme américain et à la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin depuis plusieurs mois. L'Asean et ses potentiels partenaires se sont donnés jusqu'à la fin de l'année pour enfin trouver un accord. Le sommet de Bangkok apparaît donc comme l'une des dernières chances, alors que l'Inde se montrait encore réticente vendredi, inquiète de l'arrivée massive sur son sol de produits bon marché fabriqués en Chine. Un autre sujet devrait dominer l'agenda à Bangkok dimanche, le différend territorial en mer de Chine méridionale. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taiwan en revendiquent certaines parties alors que la Chine s'octroie presque toute la région maritime. Le sommet s'étend jusque lundi. (Belga)