Prévisions météo: à quand le bout du tunnel pluvieux et froid?

Le temps sera d'abord sec avant de devenir pluvieux. Les averses proviendront de la frontière française. Il fera frais: entre 9 et 13 degrés. Demain, toujours de la pluie ainsi que quelques coups de tonnerre. Ce temps maussade sera d'actualité toute la semaine prochaine.

Aujourd'hui, le temps sera d'abord généralement sec avec quelques éclaircies, surtout sur le nord-ouest du pays. Assez rapidement, le ciel se couvrira et des pluies ou averses atteindront notre pays depuis la frontière française. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Haute-Fagne et 13 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud; à sud-est en cours de journée, il s'orientera de secteur à l'ouest à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera partiellement à parfois très nuageux. Le temps deviendra plus sec avec ici et là encore quelques averses. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest.

Lundi, nous prévoyons un temps variable avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques coups de tonnerre ne seront exclus l'après-midi et le soir. Les températures évolueront peu avec des maxima entre 8 et 13 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

Mardi, l'atmosphère restera instable avec quelques averses mais parfois aussi des éclaircies. Les températures resteront voisines des valeurs de saison, avec des maxima de 5 degrés en Haute-Fagne à 12 degrés à la côte.

Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec toujours un risque de quelques ondées. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés.

Jeudi, une nouvelle perturbation devrait remonter vers notre pays à partir de la France. Elle sera suivie par quelques averses en cours de journée. Les maxima se situeront entre 6 et 10 degrés. Vendredi, le risque de quelques pluies ou d'averses persistera avec des maxima de 5 à 10 degrés.

Selon les prévisions, les deux prochaines semaines devraient être du même acabit. La fin du tunnel pluvieux ne sera donc pas pour tout de suite.