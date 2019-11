Un volcan de l'Extrême-Orient russe crache un panache de cendres de plusieurs kilomètres

(Belga) Le volcan Chiveloutch s'est réveillé sur la péninsule volcanique de Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe, et crachait dimanche un nuage de cendres haut d'une dizaine de kilomètres qui pourrait, selon des experts russes, perturber le trafic aérien international.

Le Chiveloutch culmine à près de 3.300 mètres et constitue l'un des volcans les plus grands et les plus actifs de cette région de Russie. En cas d'éruption, le panache de cendres pourrait s'élever jusqu'à 15 kilomètres, selon le groupe d'experts KVERT. Le nuage se dirige vers la mer d'Okhotsk. Les zones habitées les plus proches se trouvent à 50 kilomètres mais la population ne court aucun risque, selon la protection civile. Le mois dernier, le volcan Chiveloutch avait également expulsé dans les airs d'importantes quantités de cendres.