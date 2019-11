Pour les festivités de la Saint-Hubert, les animaux sont BÉNIS lors d'une messe (vidéo)

A Ham-Sur-Heure, en province de Hainaut, on célébrait ce dimanche la Saint-Hubert. A l'occasion de cette fête, les petits et grands animaux sont bénis lors d'une messe. C'est une tradition célébrée depuis plus d'une dizaine d'années.

Ce dimanche, les festivités de la Saint-Hubert ont pris place à Ham-Sur-Heure, dans la province du Hainaut. A l'occasion de cette fête, les animaux sont bénis lors d'une messe.

C'est notamment le cas de Gouze, une oie âgée d'un an. C'est la star de cette édition. Malgré l'agitation et le nombre de participants, elle semble tout à fait tranquille. "Elle a l'air plutôt sereine parce qu'elle ne bouge pas ni rien. Elle est quand même entourée de tous les chiens de chasse donc on se disait que peut-être que ça n'allait pas aller mais qu'il fallait essayer. Et elle est elle se porte bien", explique une de ses propriétaires.

Les festivités de la Saint-Hubert commence par une messe avant la bénédiction des animaux. C'est une tradition qui attire de nombreux habitués. "Mon Berger malinois qui a 14 ans et demi a fait toutes les Saint-Hubert depuis que ça existe. Donc chaque année je prends congé exceptionnellement pour aujourd'hui", nous informe un participant.

Après la bénédiction des petits animaux, c'est au tour des chevaux et des poneys. "On vient faire la bénédiction", dit une petite fille sur son cheval. "Ca les protège aussi. Enfin, c'est la légende qui le dit donc voilà, on continue", nous explique une autre dame."On fait une petite fête à la maison après. Donc on promène les chevaux puis c'est la fête à la maison", nous apprend un participant.

C'est la treizième édition de la Saint-Hubert à Ham-Sur-Heure. L'événement attire de plus en plus de monde chaque année.