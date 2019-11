33 blessés dans un accident de bus en France: le véhicule transportait des passagers étrangers

Trente-trois personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dimanche sur l'autoroute A1 en France dans l'accident d'un bus effectuant la liaison Paris-Londres, a annoncé la police locale.

À 11h50, un bus de la compagnie Flixbus a fait une sortie de route entre Amiens et Saint-Quentin, dans le département de la Somme (centre nord), et s'est couché sur son flanc, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les circonstances de l'accident.

Sur les 33 personnes à bord, dont des passagers de nationalité étrangère, 29 ont été légèrement blessées et quatre grièvement, selon la police. Le car, seul véhicule impliqué, serait sorti de sa trajectoire dans un virage et aurait percuté la glissière de sécurité, selon le quotidien local Le Courrier picard. Les secours étaient toujours à l'oeuvre en début d'après-midi et évacuaient les blessés vers les centres hospitaliers d'Amiens-Picardie et de Péronne.

Parmi les passagers figuraient notamment 11 Britanniques, trois Américains, deux Espagnols, un Australien, un Néerlandais, un Roumain et un Russe, a indiqué la police. La sortie d'autoroute n°13 sur l'A1 a été fermée et une déviation mise en place.

Le trafic est très perturbé sur cette autoroute, selon la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef). Flixbus a envoyé un autre bus pour effectuer la liaison.

L'entreprise spécialisée dans la gestion de flottes d'autocars longue distance en Europe, basée en Allemagne, a précisé qu'il s'agissait d'un trajet effectué par un partenaire local mandaté par Flixbus. La société a contacté les autorités locales pour assurer la prise en charge des passagers et aider à déterminer la cause exacte de l'accident.