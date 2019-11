France: la tempête Amélie balaie la côte Atlantique, une septuagénaire portée disparue

(Belga) Rafales à plus de 160 km/h, routes coupées par des arbres: Amélie, première tempête de l'automne en France, a balayé la façade atlantique privant dimanche 140.000 foyers d'électricité, tandis qu'une femme de 71 ans était recherchée par les pompiers à Nice à la suite d'un glissement de terrain dû aux fortes pluies.

Les pompiers de Nice, dans le sud-est, fouillaient dimanche des mètres cube de terre pour tenter de retrouver une septuagénaire après un glissement du terrain surplombant la maison où elle vivait avec sa famille. "On peut imaginer qu'il y a un lien entre l'affaissement de ce talus et les fortes pluies", a indiqué un responsable des pompiers. Sur la côte atlantique, la tempête Amélie a soufflé en deux temps, aux premières heures de dimanche puis de nouveau après l'aube. Dans le Sud-Ouest de la France, services de secours et préfectures ont fait état de trois blessés légers - dont un hospitalisé - dans les Pyrénées-Atlantiques, victimes notamment de chutes de branches. L'essentiel des interventions portait sur des chutes d'arbres sur les voies, des câbles électriques à terre, des mises en sécurité de biens. Mais dans le département des Landes, 47 personnes ont dû être évacuées d'un camping et mises à l'abri. Dans la localité touristique de Mimizan, la toiture du casino s'est effondrée. Selon l'institut météorologique Météo France, des rafales de vent à 163 km/h ont notamment été enregistrées sur le littoral au Cap Ferret (sud-ouest), 148 km/h à Messanges (ouest), 146 km/h à Belle-Ile (ouest). Le vent a aussi soufflé très fort à l'intérieur des terres, avec 121 km/h dans la ville de Bordeaux. À midi, environ 140.000 clients restaient privés d'électricité dans le Sud-Ouest, a indiqué le réseau de distribution d'électricité Enedis. De nombreux axes de circulation secondaires ont été par ailleurs coupés, obstrués par des arbres tombés sur la voie. Plusieurs trains régionaux ont été annulés ou reportés. Dans le Sud-Est, de fortes pluies se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche sur des villes à une vingtaine de kilomètres de Marseille ainsi que dans la région de Nice. Aucun blessé n'est à déplorer. À Marignane, près de Marseille, des quartiers ont cumulé 50 mm d'eau en trois heures. Une trentaine d'automobilistes coincés dans leur voiture ont été secourus dans la nuit par les pompiers. Certains habitants et des commerçants ont également vu leurs caves et rez-de-chaussée inondés, mais les eaux avaient reflué en début de matinée. Les autoroutes A7, dans les deux sens de circulation, et A51 dans le sens Marseille/Aix-en-Provence ont été momentanément fermées. À l'aéroport d'Ajaccio, dans l'île méditerranéenne de Corse, deux vols ont été annulés dimanche matin, et deux autres déroutés sur Bastia. (Belga)