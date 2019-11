Climat - Voiture électrique: Merkel veut mettre le turbo sur les bornes de recharge

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a indiqué dimanche que son gouvernement voulait intensifier ses efforts pour déployer un vaste réseau de stations de recharge de batteries afin d'encourager les automobilistes à se convertir à la voiture électrique.

Dans son podcast hebdomadaire, Mme Merkel a souligné que l'installation rapide de bornes de recharges électriques à la fois simples à utiliser et fiables, sur le territoire allemand, était indispensable pour donner aux consommateurs "confiance dans l'achat d'une voiture électrique". "C'est pourquoi nous voulons installer un million de stations de recharge d'ici 2030 et l'industrie va également participer à ce déploiement", a expliqué la chancelière à la veille d'une importante rencontre entre les patrons de l'industrie automobile et les ministères fédéraux à Berlin. En septembre, le gouvernement allemand s'était fixé comme but ambitieux d'augmenter le nombre de stations de recharge à un million d'unités d'ici 2030, dans le cadre d'un paquet de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne de 55% par rapport à leur niveau de 1990. Actuellement, le pays ne compte que 21.000 bornes de recharge électrique pour les voitures. Dans ce paquet de mesures en faveur du climat, le gouvernement s'est aussi fixé pour objectif de mettre sur les routes 7 à 10 millions de voitures électriques d'ici 2030. Mais pour y parvenir, le gouvernement doit déjà vaincre "l'angoisse de la panne" que peuvent éprouver les automobilistes à l'idée de manquer d'approvisionnement électrique, selon le ministère des Transports. Selon des documents dont l'AFP a eu connaissance, le ministère va présenter lundi lors de cette réunion un plan donnant la priorité à l'installation de stations de recharge de batteries électriques dans les stations-service et les supermarchés. Il prévoit aussi de faciliter l'installation de bornes de recharge dans les parkings d'immeubles. (Belga)