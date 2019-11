Les Belges à l'étranger - Raman et Schalke renversent Augsbourg

(Belga) Schalke 04 est parvenu à se sortir du piège tendu par Augsbourg dimanche lors de la 10e journée de Bundesliga. L'équipe de Benito Raman s'est imposée 2-3 et monte à la 6e place du classement avec 18 points, un seul de moins par rapport à la 2e place occupée par le Borussia Dortmund.

Le Diable rouge a débuté la rencontre mais a été remplacé à la 75e minute. Le score était alors de 2-2. Surpris par des buts de Daniel Baier (38e) et Alfred Finnbogason (60e), Schalke avait redressé la barre grâce à un but contre son camp de Stephan Lichtsteiner (45e+1) et un goal d'Ozan Kabak (71e). En fin de rencontre, Amine Harit s'est chargé d'offrir la victoire aux siens (82e). - France - En Ligue 1, Nantes a enchaîné une troisième défaite de rang et a perdu sa 2e place au classement. Joris Kayembe est resté sur le banc lors de la défaite des Canaris 2-0 contre Bordeaux. Après 12 journées, Nantes est 3e avec 19 points et voit les autres prétendants au podium de Ligue 1 revenir sur lui. Reims fait partie de ces équipes mais n'a pas pu faire le rapprochement dès ce dimanche. En infériorité numérique depuis la 26e minute, l'équipe de Thomas Foket s'est inclinée 2-0 à Nice. Le défenseur belge a joué toute la rencontre. Les Rémois sont 7es du classement avec 18 points.