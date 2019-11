F1: "Cela a été une année difficile", souligne Hamilton

"Cela a été une année difficile pour notre équipe", Mercedes, a souligné dimanche Lewis Hamilton, couronné champion du monde pour la 6e fois de sa carrière, rendant notamment hommage à Niki Lauda, décédé cette année.

Le triple champion du monde autrichien (1975, 1977, 1984) était directeur non-exécutif de l'équipe allemande jusqu'à son décès en mai dernier à 70 ans. Hamilton a, à de nombreuses reprises, affirmé qu'il avait joué un rôle clé pour l'amener de chez McLaren, où il a gagné son premier titre en 2008, à Mercedes pour qui il a remporté les cinq autres.

"Cela prend longtemps pour dominer un sujet et j'ai l'impression que j'ai encore des choses à apprendre", a affirmé dimanche le champion britannique de 34 ans, qui, bien que couronné, n'a pas remporté le GP des Etats-Unis, gagné par son coéquipier Valtteri Bottas.

"Valtteri a fait un excellent boulot aujourd'hui et a fait une grande saison", a-t-il dit, rendant hommage au Finlandais qui était encore le seul à pouvoir l'empêcher de remporter un 6e titre avant le GP des Etats-Unis à Austin (Texas).

Hamilton a remporté jusqu'ici cette saison 10 courses et Bottas 4 alors qu'il reste encore deux épreuves à courir.

A 34 ans, il n'est plus qu'à un titre derrière le recordman absolu, l'Allemand Michael Scumacher (7 couronnes), mais un devant l'Argentin Juan Manuel Fangio (5), gloire des années 1950 qui avait aussi remporté plusieurs d'entre-eux pour Mercedes.

"J'ai toujours dit que d'atteindre le record de Michael n'est pas un objectif. Je ne suis pas versé dans les records et ce genre de choses. J'ai longtemps pensé que c'était très loin et maintenant, même si c'est très proche, cela me semble toujours très loin", a-t-il déclaré.

- Profiter de l'instant -

"Je ne vais pas y penser maintenant et je veux profiter de l'instant car on ne sait jamais ce qui se passe demain", a confié le sextuple champion.

"Il y a toujours des forces qui essaient de vous tirer le bas", a reconnu Hamilton, qui est le seul champion noir de l'histoire de la F1 et n'hésite pas à prendre des positions, souvent contestées, sur les réseaux sociaux, notamment sur la défense de l'environnement et le réchauffement climatique.

Il a également évoqué la mort du Français Anthoine Hubert lors d'une course de Formule 2 disputée fin août en marge du GP de F1 de Belgique.

"Je me souviens regarder les courses enfant, descendre dans le salon avec mon père et un sandwich", a-t-il évoqué, reconnaissant qu'il était "incroyable" de se compter maintenant parmi les héros de son enfance.

"Je suis reconnaissant à ce sport pour m'avoir apporté tant de choses et je lui suis reconnaissant d'être dans la position où je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas fini", a-t-il souligné.

"Je me sens au 7e ciel aujourd'hui", a-t-il confié, soulignant que toute sa famille était venue assister à son triomphe, à savoir son père et sa belle-mère, sa mère et son beau-père ainsi que sa fratrie.

