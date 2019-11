Un terroriste condamné issu de Molenbeek s'oppose à son retour au Maroc: se déclarant infecté par le VIH, il estime qu'il ne sera pas bien soigné

Un combattant en Syrie, Otman B., d'origine marocaine mais qui a vécu toute sa vie à Molenbeek, s'est opposé à son renvoi vers le Maroc. L'homme se dit infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et estime que le Maroc ne peut pas lui prodiguer les soins nécessaires, rapporte lundi Het Nieuwsblad.



L'homme a été emprisonné en 2014 en Belgique et a été condamné à quatre ans de prison lors du procès Zerkani, qui a jugé plusieurs terroristes. Otman B. était un ami d'Abdelhamid Abaaoud, considéré comme le cerveau des attentats de Paris en 2015. Il a combattu au côté de l'Etat islamique. Après avoir purgé sa peine, il a été envoyé il y a quelques mois au centre fermé de Vottem (Liège), en vue de son renvoi vers le Maroc. Mais l'homme s'y est opposé. Il craint d'y être torturé. En outre, il affirme avoir été infecté par le VIH et avoir potentiellement le sida. Il redoute de ne pas bénéficier des soins nécessaires au Maroc. Sa demande a été rejetée par le Conseil du Contentieux des Etrangers. On ignore si Otman B. interjettera appel auprès du Conseil d'Etat.