Les parapluies seront de sortie pour aller chercher les enfants à l'école

(Belga) Les Belges auraient-ils trop poussé la chansonnette ce week-end? Que leurs cordes vocales aient ravi les oreilles de leur public ou qu'elles aient au contraire fait sursauter les amateurs de mélodies plus harmonieuses, ils reçoivent lundi la même récompense: de la pluie. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un ciel partiellement à très nuageux avec quelques pluies intermittentes ou averses. Il déclenche même l'avertissement jaune pour la pluie dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, de 10h00 à 20h00. Le mercure oscillera entre 8 et 13 degrés.

Nuages et pluies restent au programme lundi soir, avec des averses parfois soutenues dans l'extrême ouest. Les noctambules se réjouiront d'une nuit qui s'annonce plus sèche avec quelques éclaircies, sauf au sud-est qui devra composer avec de nombreux nuages bas et de faibles pluies ou bruines. Le thermomètre affichera 4 à 8 degrés. Le calme sera de rigueur mardi, avec des nuages et de faibles précipitations intermittentes. Le soleil fera son apparition à partir de l'ouest l'après-midi tandis que l'est croulera sous les gouttes. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. La même rengaine sera de mise mercredi avec de faibles pluies intermittentes qui traverseront le pays. Jeudi, la pluie continuera de s'abattre tandis que le temps devrait redevenir sec vendredi. (Belga)