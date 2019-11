Sortie BD. Boule et Bill ont 60 ans et leurs aventures continuent. Une nouvelle BD intitulé "Y-a de la promenade dans l'air", t 39. Un livre sur son créateur intitulée "Boule et Bill, l’art de Roba" et une exposition au Centre Belge de la Bande-Dessinée jusqu'au 31 décembre. De quoi ravir petits et grands fans du garçonnet en pantalon à bretelles et tee-shirt jaune avec son meilleur ami, Bill, le cocker rouquin. Retour sur cette saga et rencontre avec les auteurs actuels qui prolongent l'oeuvre de Roba.

Boule et Bill fait partie du patrimoine de la BD mais surtout de l'imaginaire collectif. Qui n'a pas lu, enfant, un album du garçonnet en pantalon à bretelles et de Bill, le cocker. Il y a aussi ces personnages secondaires attachants que sont Caroline la tortue et Pouf, le meilleur ami de Boule qui ne voit rien à cause de ses cheveux.... A que de souvenirs !

Et pourtant tout n'a pas bien commencé pour Jean Roba qui propose en 1959 de brosser avec humour le portrait d’une petite famille attachante. Son éditeur lui lance sceptique: "Vous ne tiendrez pas plus de 50 gags, Monsieur Roba!. Mais le créateur est sûr de sa voie et il va s'inspirer de ses souvenirs d'enfance. Un succès immédiat ! Jean Roba meurt en 2006 mais son oeuvre se poursuit encore et encore. D'abord le successeur Laurent Verron puis aujourd'hui avec le scénariste Christophe Cazenove et Jean Bastide au dessin. Des admirateurs de Roba qui ont grandi avec Boule et Bill.

J'ai grandi avec Boule et Bill

Les avis sont souvent partagés sur les albums de Boule et Bill mais il y a une évidence: le succès populaire ne dément pas. La formule non plus. Les personnages semblent gelés dans un univers à l'ancienne issu des années 60 avec une 2CV rouge emblématique. Pour l'actuel dessinateur Jean Bastide, il s'agit de respecter les traits de Roba tout en n'oubliant pas l'émotion et l'humour dans le découpage des séquences.

J'ai la banane quand je dessine Boule et Bill

Avec "Y-a de la promenade dans l'air", les auteurs conservent l'esprit de la BD. Il y a aussi de nombreux gags liés aux animaux. Le chien, à l'image de Bill, est un moteur clé des gags. Christophe Cazenove avoue son amour pour les bêtes à quatre pattes né de la lecture des "Boule et Bill.

Avoir un public d'enfant, c'est l'idéal.

Signe du succès, les actualités liées à l'anniversaire de Boule et Bill sont nombreuses. Il y a le tome 39 (Y a d'la promenade dans l'air),un superbe livre, intitulée «Boule et Bill, l’art de Roba» aux éditions Dargaud et une exposition au Centre Belge de la Bande-Dessinée jusqu'au 31 décembre. De quoi profiter pleinement d'un monde toujours aussi attachant. Idéal en cette période pluvieuse !