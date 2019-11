"Cuisinez vous-même": Pascale Naessens livre ses secrets pour une alimentation simple et saine

Pascale Naessens était l'invitée de RTL avec Vous à l'occasion de la sortie de son livre "Ma cuisine avec 4 ingrédients".

Vous ne mélangez pas tous les types d'aliments dans vos recettes. Pourquoi ?



Premièrement pour les goûts. Si on mélange tous les goûts, on a chaque fois le même goût. Mais aussi parce que j'adore des produits très purs. Et aussi pour digérer. Si on met tout ensemble, c'est beaucoup plus difficile à digérer.

Il n'y a pas de pâtes, pas de pommes de terre dans vos recettes. Comment vous expliquez ça ?



L'idée qu'il n'y a que des glucides dans les pâtes et les pommes de terre, c'est tout à fait faux. Il y a aussi des glucides dans les légumes, dans des graines entières. J'utilise les glucides lents mais je diminue les glucides rapides. J'utilise surtout des aliments frais entiers.



Vous avez trois principes : acheter frais, cuisinez vous-mêmes et mangez en compagnie. Acheter frais, c'est pas trop compliqué ?



Je ne trouve pas du tout. C'est seulement compliqué dans notre tête. On peut aller au super marché et acheter pas mal de nourriture fraîche aussi… Le pain blanc, par contre, c'est du sucre caché. Si on mange des produits frais, alors ça se digère tout à fait différemment et on se sent plus énergiques. Ca a beaucoup plus de goût…



Vous dites "cuisinez-vous-même", mais on va vous dire "on n'a pas le temps"…



C'est pour ça que j'ai fait le livre. Il n'y a que 4 ingrédients qu'il faut avoir. C'est peu. Mais aussi c'est fait très rapidement.



C'est vraiment prêt en 10 minutes ?



J'ai pas eu de réclamations donc je pense que c'est vrai.