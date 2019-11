41 migrants découverts dans un camion frigorifique en Grèce

Quarante-et-un migrants ont été découverts en vie cachés dans un camion frigorifique intercepté sur une autoroute du nord de la Grèce, a-t-on appris lundi auprès de la police grecque.

Sept d'entre eux présentaient des problèmes respiratoires et ont été transportés à l'hôpital. Les migrants transportés dans le camion étaient des jeunes hommes en majorité de nationalité afghane, selon la police. Le conducteur du camion frigorifique d'origine géorgienne, soupçonné d'être le passeur, a été arrêté lundi matin sur l'autoroute Egnatia en direction de la ville de Thessalonique, près du péage de la ville de Xanthi, selon la police. Un deuxième individu d'origine turque qui se trouvait à l'avant du véhicule a réussi à s'échapper et reste recherché par les autorités, selon le site d'informations locales xanthinews.gr. Xanthi est une ville du nord de la Grèce, située à quelques kilomètres de la région frontalière de l'Evros séparant la Grèce de la Turquie, lieu de passage privilégié par les passeurs depuis la signature de l'accord UE-Turquie en 2016 et le renforcement des patrouilles navales en mer Égée.