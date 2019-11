Voici le chef belge de l'année 2020 selon le guide Gault&Millau: "L'authenticité derrière les fourneaux et dans l'assiette"

Bert Meewis du restaurant Slagmolen à Opglabbeek (province de Limbourg) a été désigné chef de l'année 2020 lors de la présentation du nouveau guide Gault&Millau qui avait lieu lundi à Lint (province d'Anvers).

"Je suis très ému et très heureux. Nous avons toujours continué à faire une cuisine de style classique hebdomadaire, sans être influencé par les modes. Ce qu'on aime, c'est faire plaisir aux clients. C'est le coeur et le ventre qui parlent dans notre cuisine", a noté le chef flamand après avoir reçu sa récompense.

"En désignant Bert Meewis comme Chef de l'année, nous choisissons une approche culinaire qui fait la part belle à l'expertise et la sérénité, une cuisine qui poursuit un objectif clairement défini et qui s'y tient. L'authenticité derrière les fourneaux et dans l'assiette constitue la pierre angulaire de ce restaurant", commentent les inspecteurs de la rédaction.

Dans le même temps, Grégoire Gillard de "Barge" (14/20), Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard de l'établissement "Le gastronome" à Paliseul (14/20) et Glenn Verhasselt de "Sir Kwinten" à Lennik (16/20) ont été sacrés du titre de meilleur jeune chef de l'année pour les Régions respectives de Bruxelles, Wallonie et Flandre.

Si le "Hof van Cleve" de Peter Goossens et "Bon-Bon" de Christophe Hardiquest restent au firmament du guide jaune avec une cote de 19,5/20, "La Paix" à Anderlecht, "Boury" à Roulers et "Le coq aux champs" à Soheit-Tinlot progressent à 17,5/20. Le guide, à paraître cette semaine, affiche plus de 1.300 restaurants en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont 130 nouvelles adresses.