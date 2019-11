Chili: séisme de magnitude 6, ressenti en pleine manifestation à Santiago

(Belga) Un séisme de magnitude 6 a secoué lundi le centre du Chili, sans faire de victimes, et a été notamment ressenti à Santiago où des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernement étaient rassemblés, provoquant des mouvements de panique.

Le tremblement de terre s'est produit à 18H53 (21H53 GMT) dans la région de Coquimbo, Valparaiso et de Santiago, selon le centre sismologique national (CSN). L'institut américain de géophysique (USGS) a fait état d'une magnitude de 6 (6,3 selon le CSN). L'épicentre du séisme était situé à 8 km au sud-ouest de Illapel (nord du Chili), et à une profondeur de 65 km, a précisé le CSN. Lors des secousses, des cris se sont élevés de la foule rassemblée en divers points de la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Aucun dommage, ni victime ou altération des services basiques ou des infrastructures" n'a été enregistré après le séisme, a annoncé le Bureau national des situations d'urgence (Onemi). Le service d'hydrographie et d'océanographie de la Marine chilienne a exclu tout risque de tsunami sur les côtes chiliennes. Le Chili, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui enserrent l'essentiel de cet océan, est l'une des zones à la plus forte activité sismique du monde. Par ailleurs, le pays est actuellement en proie à une crise sociale inédite depuis 30 ans depuis l'annonce d'une hausse du ticket de métro, depuis annulée, le 18 octobre, qui a donné naissance à un mouvement de contestation nationale qui a fait 20 morts. (Belga)