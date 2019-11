Accident sur l'E411 à hauteur de Rosières en direction de Bruxelles: la chaussée libérée

"Gros accident impliquant plusieurs véhicules sur la E411. Les files s'allongent et le trafic est dévié sur la bande d'arrêt d'urgence" nous indiquait Mélissa ce matin via le bouton orange Alertez-nous. La police de la route indiquait effectivement sur son site un accident sur l'E411 (A4) à hauteur de Rosières en direction de Bruxelles. "Passage difficile" et "situation dangereuse", précisait la police fédérale. De très longues files se sont créées. Vers 9h15, la police de la route informait d'une libération de la chaussé et de la reprise progressive d'un trafic normal.