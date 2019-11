Chanteloup: Castaner, Belloubet et Denormandie mardi sur les lieux de l'incendie

Les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner, de la Justice Nicole Belloubet et de la Ville Julien Denormandie se rendront mardi matin à Chanteloup-les-Vignes sur les lieux de l'incendie d'une école de cirque lors d'une nuit de violences samedi, ont indiqué les ministères.

Ils doivent visiter les décombres du chapiteau détruit par les flammes et rencontrer des pompiers et policiers dans cette ville populaire située à l'ouest de Paris, où les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles samedi dans la nuit.

Lundi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a fustigé, en marge d'un déplacement en Seine-Saint-Denis, une "petite bande d'imbéciles et d'irresponsables" impliquée dans ces violences urbaines, condamnées par l'ensemble de la classe politique.

Devant les décombres du site, le président LR du conseil départemental des Yvelines Pierre Bédier a promis que le chapiteau, inauguré en 2018, serait "reconstruit dans moins d'un an et entièrement financé par le département".

Deux individus, dont un mineur, soupçonnés d'avoir participé à ces violences, ont été interpellés et placés en garde à vue samedi. Déférés devant un juge d'instruction lundi, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la soirée, a-t-on appris auprès du parquet de Versailles.

Une information judiciaire a été ouverte notamment pour "destructions ou dégradations de biens par incendie" en bande organisée, "embuscade en réunion" et "violences volontaires avec arme en bande organisée" sur "personnes dépositaires de l'autorité publique".

Un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD), créé et animé par le procureur de la République de Versailles, doit être mis en place à Chanteloup "dans quelques semaines", vraisemblablement début décembre, et "a priori pour un an", selon la même source.

Un GLTD est une structure souple permettant à la police, aux élus locaux et aux autres partenaires de la justice (Education nationale, bailleurs institutionnels, fisc, douanes, etc.) de pouvoir mieux se coordonner sur l'action publique à mener dans un quartier.