"Les deux plus grands partis doivent évidemment prendre leurs responsabilités"

(Belga) "Pour nous, c'est une évidence que le PS et la N-VA doivent prendre leurs responsabilités" en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, a affirmé mardi matin Hilde Crevits (CD&V) dans l'émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT).

"Les deux plus grands partis doivent se regarder dans les yeux et prendre leurs responsabilités. Si on veut un gouvernement stable, nous avons besoin de ces deux partis", a ajouté la vice-présidente du gouvernement flamand. "A un moment donné, il faut former une équipe et être prêts à affronter les défis", a-t-elle poursuivi en estimant enfin que chaque jour qui passe sans solution "est un jour perdu". (Belga)