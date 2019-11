"Il est temps que le MR fasse son examen de conscience", estime Jean-Claude Marcourt

(Belga) "Au lieu de jouer un mauvais jeu, il est temps que le MR fasse son examen de conscience et vienne avec des propositions concrètes", a estimé le président du parlement wallon, Jean-Claude Marcourt (PS), mardi matin sur les ondes de Bel RTL.

"Les propos de Charles Michel - dénonçant la lâcheté du PS et de la N-VA, NDLR - sont scandaleux. Au lieu de rester dans une posture d'auto-justification d'un mauvais gouvernement qui a conduit à la fracture sociale que nous connaissons, le MR doit faire son examen de conscience et venir avec des propositions concrètes", a-t-il expliqué en répétant que le PS "ne participera pas au démantèlement du pays". Or, "la première demande de la N-VA, qui ne veut pas parler de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, c'est la scission du pays. Pour nous, ce n'est pas acceptable", a martelé M. Marcourt. "Nous vivons des moments extrêmement difficiles", l'impasse actuelle découlant "de la volonté de la N-VA de mettre fin au pays. Mais nous ne transigerons pas là-dessus", d'autant que d'autres options sont possibles au nord du pays, a-t-il encore assuré. Quant à la possibilité de retourner aux urnes, "on n'y est pas encore", a estimé Jean-Claude Marcourt. (Belga)