Le rosbif aux herbes de la marque "Délicieux" retiré des rayons des magasins Lidl

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Michielssen L. Vleeswaren retire mardi de la vente le rosbif aux herbes de la marque "Délicieux" et le rappelle auprès des consommateurs en raison de présence possible de listeria monocytogenes. Le produit est distribué dans les magasins Lidl de Belgique. Michielssen L. Vleeswaren et Lidl demandent à leurs clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Il sera remboursé même sans ticket de caisse. Les produits concernés doivent être consommés avant le 07/11/2019 et portent le numéro du lot LOT L1 303/61.04.43. Ils ont été vendus entre le 31 octobre dernier et le 4 novembre.