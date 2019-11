Les prévisions météo pour les routes flamandes fournies par l'IRM cet hiver

(Belga) L'agence flamande en charge des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer) et l'Institut royal de météorologie (IRM) collaboreront cet hiver à un nouveau modèle météo-routier qui fournira davantage de prévisions automatisées. Côté wallon, des discussions techniques sont en cours.

L'initiative est inspirée du système existant aux Pays-Bas, avec l'Institut royal néerlandais de météorologie (KNMI). Le nouveau modèle météo-routier, alimenté en continu par 70 points de mesure en surface répartis dans toute la Flandre, transmettra à l'agence flamande des prévisions météorologiques mais également des cartes thermiques. Les prévisions seront davantage automatisées qu'auparavant lorsque neuf points de mesure fournissaient des prévisions manuelles sur l'état du réseau routier. Grâce à l'automatisation, l'AWV recevra désormais des prévisions toutes les heures et des alertes supplémentaires, par SMS par exemple. Les conditions météorologiques prévues et la température de la surface de la route permettront une projection de l'état du réseau routier. Ces données constitueront dès lors la base du choix de l'épandage de sel ou non. L'AWV couvre 315 axes routiers de 1.350 kilomètres d'autoroutes et de 5.600 kilomètres de routes régionales. Quant à la Région wallonne, elle mène actuellement des discussions techniques avec l'IRM mais aucun système ne sera opérationnel pour cet hiver, précise-t-on à l'Institut. Ce dernier fournira bien des prévisions météorologiques à la Région mais en concordance avec le Meteo Wing, l'unité de soutien opérationnel faisant partie de la Composante Air de l'armée. (Belga)