2ememain.be prend des mesures pour contrer la fraude: voici ce qu'il faudra faire pour se connecter

Le site web 2ememain.be va prendre des mesures pour prévenir la fraude via la plateforme de vente, a annoncé la société mardi sur la radio publique flamande Radio 2 (VRT).



Davantage de fraudes ont été constatées ces derniers mois via le site web de petites annonces (et RTL INFO a relayé de nombreux cas arrivés via le bouton orange Alertez-nous, voir plus bas), a admis un représentant de la société sur les ondes flamandes. C'est pourquoi de nouvelles mesures vont être mises en place. Une vérification en deux étapes sera probablement instaurée cette année encore: l'utilisateur devra confirmer son identité lors de la connexion via un code personnel envoyé par SMS. L'année prochaine, la société prévoit également de lancer une plateforme sécurisée pour le paiement et l'envoi des colis. Celle-ci permettra de retenir le paiement de l'achat jusqu'à ce que le paquet soit livré.