La banque AXA bloque par erreur les cartes de banque de 10% de ses clients

"AXA BANQUE a désactivé par erreur toutes les cartes de banque valides jusqu'en décembre 2019. Aucune carte ne fonctionne dans un terminal (hôpitaux, pharmacie, magasin...). Je me suis retrouvée à l'hôpital à ne pas savoir payer avec un message sur le terminal carte refusée contactez votre banque! Inimaginable", s'étranglait via notre bouton orange Alertez-nous une cliente souhaitant resté anonyme.

Jointe par nos soins, la banque a confirmé que 10% de ses clients n'étaient actuellement plus en mesure d'utiliser leur carte de banque (carte de débit) pour effectuer des paiements. Ces cartes, qui ont pour point commun d'avoir une date de validité qui arrivera bientôt à échéance, ont été bloquées par erreur.

La banque précise qu'il s'agit bien de la carte. Le compte en banque auquel est lié la carte n'est pas du tout affecté et il n'y a aucun problème de sécurité.

Une solution trouvée

Le problème est en cours de résolution et l’ensemble des cartes concernées seront à nouveau fonctionnelles, demain, soit le mercredi 06/11 au plus tard, précise la banque. Entre-temps, l’ensemble des cartes sont utilisables pour des retraits dans les SelfService AXA et les paiements mobiles.

La banque invite les clients à se tenir informé de l'évolution de la situation via son site internet et ses réseaux sociaux.