Monténégro: l'Eglise orthodoxe baptise pour la première fois une personne transgenre

(Belga) L'Eglise orthodoxe au Monténégro vient de baptiser un homme transgenre, une première saluée par les militants des droits LGBT dans ce pays des Balkans généralement conservateur.

Vuk Adzic, 19 ans, a été baptisé dimanche dans une église de Podgorica avec l'accord de l'archevêque de l'Eglise orthodoxe serbe du Monténégro, Amfilohije Radovic, qui s'était illustré il y a quelques années par des commentaires homophobes. Vuk Adzic, qui attend actuellement de subir une chirurgie de réattribution sexuelle, a expliqué qu'il avait pris la décision d'être baptisé après avoir été brutalement passé à tabac au cours de l'été dans sa ville natale de Kosalin, une petite localité dans la montagne. "J'ai toujours eu le désir d'être baptisé. Je me sens en sécurité dans la foi. Je suis reconnaissant à l'archevêque pour sa bénédiction". Les documents du baptême l'identifient sous le nom de Vuk et non sous son nom de naissance, Milena, qui figure sur ses papiers d'identité. "C'est un grand pas en avant pour moi et pour la communauté transgenre du Monténégro", a-t-il ajouté. Les défenseurs des droits ont qualifié l'événement d'étape importante dans une société patriarcale où les discriminations sont toujours monnaie courante et où le Parlement monténégrin a rejeté cet été l'union civile entre couples homosexuels. (Belga)