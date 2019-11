Vague de licenciements chez Proximus: les 1.900 départs annoncés sont finalement revus à la baisse

Le personnel de Proximus sera fixé aujourd'hui sur les secteurs qui seront les plus touchés par les futurs licenciements. Selon nos informations, on ne parle plus de 1.900 départs, mais de 1.350.

Les personnes concernées seront ensuite contactées par courrier au début du mois de décembre. Elles auront alors 4 à 5 semaines pour rendre leur décision : accepter le départ ou postuler pour un autre poste au sein de la société.

Les premiers licenciements seront effectifs entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, toujours d'après les informations que nous avons recueillies.