Les Belges à l'étranger - L'Atalanta de Castagne accroche City et KDB, carton pour le Real de Courtois et Hazard

(Belga) Dans le Groupe A du Club Bruges, le Real Madrid a battu Galatasaray (6-0) dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Titulaires avec les Merengues, Thibaut Courtois a disputé toute la rencontre alors qu'Eden Hazard a été remplacé par Isco (68e). Au classement, le Real Madrid (7 points) est bien parti pour accompagner le PSG (12 points) en huitièmes de finale. Le Club Bruges (2) et Galatasaray (1) joueront le match crucial pour la troisième place le 26 novembre à Istanbul.

Le Real Madrid a directement mis les choses au point avec Galatasaray grâce à un doublé de Rodrygo (4e, 7e) et un penalty transformé par Sergio Ramos (14e). Sur passe de Rodrygo, Karim Benzema a alourdi la marque avant le repos (45e). Le Français a signé un doublé (81e) avant de glisser un ballon filtrant à Rodrygo (90e+3). Avec ce triplé, le jeune Brésilien, 18 ans, a sans doute de nouveau marqué des points dans le duel qui l'oppose à son compatriote Vinicius, 19 ans. Dans le groupe C, Manchester City a perdu ses premiers points à l'Atalanta. Raheem Sterling (7e, 0-1) a donné l'avance aux Citizens et Mario Pasalic a égalisé pour Bergame (49e, 1-1). Timothy Castagne, qui a joué sur le flanc gauche d'une ligne médiane à cing avec l'Atalanta, a cédé sa place à l'attaquant Luis Muriel en fin de match (90e+2). Kevin De Bruyne a disputé l'intégralité de la rencontre avec City. Les visités ont joué avec le feu puisque Gabriel Jesus a manqué la conversion d'un penalty (43e) et le gardien Carlo Bravo a été exclu (81e). Les Skyblues (10 points) devancent le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb, qui ont partagé l'enjeu (3-3). Les deux équipes comptent cinq points mais le Shakhtar est deuxième car le match aller en Ukraine s'était également terminé par un partage (2-2). L'Atalanta ne compte qu'un point. Dans le Groupe B, Tottenham a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant à l'Etoile Rouge Belgarde (0-4). Chez les Spurs, Toby Alderweireld est resté sur le banc tandis que Jan Vertonghen, blessé, ne figurait pas dans la sélection. Heung-Min Son a joué un rôle important dans ce succès: le Sud-Coréen a servi Giovani Lo Celso sur le but d'ouverture (34e) avant de signer un doublé (57e, 61e). Cristian Eriksen a complété la série (85e). En s'imposant 2-0 face à l'Olympiacos avec des buts de Robert Lewandowki (69e) et Ivan Perisic (89e), le Bayern Munich compte le maximum de points (12 points). Tottenham (7) est deuxième devant l'Etoile rouge (3) et l'Olympiacos (1). (Belga)