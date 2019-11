(Belga) La coupole des ONG, le CNCD-11.11.11, lance sa campagne annuelle ce jeudi. Sous le thème de la justice fiscale, elle se prolongera jusqu'au 17 novembre, à Bruxelles et en Wallonie.

Comme chaque année en novembre, cette campagne vise à récolter des fonds pour financer des programmes de développement durable, portés par des ONG belges et leurs partenaires, dans des pays pauvres. La justice fiscale sera le thème de cette campagne de sensibilisation. "La justice fiscale représente un véritable levier pour financer le développement. Pourtant, l'évasion fiscale des multinationales coûte chaque année plus de 200 milliards de dollars aux pays en développement, selon le Fonds Monétaire International (FMI). C'est bien plus que l'aide publique au développement des pays riches, qui représente moins de 150 milliards", indique Stéphanie Triest, la porte-parole. Cette année, deux nouveaux produits seront mis en vente lors de la campagne: un livre pour enfant intitulé "Coup de chaleur", qui explique le réchauffement climatique aux enfants âgés entre 6 et 10 ans et des chocolats, issus du commerce équitable, seront également disponibles. En 2018, plus de 200 projets ont été financés dans une quarantaine de pays grâce aux dons des citoyens belges. (Belga)