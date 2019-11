Prévisions météo: à quoi va ressembler ce long week-end de novembre?

Ce jeudi, une zone de pluie relativement active traversera notre pays à partir de la frontière française, suivie de quelques averses (avec sur l'ouest, risque d'un coup de tonnerre). Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré, au littoral et sur le relief parfois assez fort, de sud à sud-est virant plus tard au secteur sud-ouest. Rafales de 60 km/h en Haute Ardenne.